У боса житомирського клубу є традиція – щосезону обирати найкращого гравця за власною версією.

Зірка Полісся випустив трек про клуб – гравець пропустив весняну частину сезону через травму

Минулоріч нагороду забрав Пилип Будківський, а цього разу Буткевич відзначив Бені Макуана. Конголезець отримав у подарунок блискучий перстень. У Житомирі явно надихаються стилем провідних північноамериканських ліг – НБА, НХЛ тощо.

Нагадаємо, рік тому Полісся придбало Макуана у Монпельє за 250 тисяч євро. Прудконогий форвард відразу адаптувався до чемпіонату України – 20 матчів, 4 голи та 3 асисти. Втім, наприкінці лютого коноголезець отримав важку травму і достроково завершив сезон.

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