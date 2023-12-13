"За моєю версією, Юрій Калітвінцев – найкращий тренер. У нас є взаєморозуміння і спільні погляди на розвиток команди. Мені він імпонує також і як людина.

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Тому я вважаю, що Поліссю неймовірно пощастило з тренерським штабом. Юрій Миколайович має мою повну довіру, і він знає про це. Він та його помічники бездоганно виконують свою роботу", – цитує Буткевича клубна прес-служба Полісся.

Нагадаємо, минулого сезону Полісся завоювало трофей Першої ліги України, що дозволило підопічним Юрія Калітвінцева кваліфікуватися до УПЛ. В нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги "вовки" посідають 3 сходинку після 17 зіграних матчів, маючи у своєму активі 32 бали.

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