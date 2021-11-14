"Жозе Моурінью вчить мене бути "монстром". Він вважає мене "занадто хорошим хлопцем" і впевнений, що я зобов'язаний стати агресивнішим, злим.

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На полі не треба бути хорошим і добрим, потрібно демонструвати характер і силу. Недостатньо просто обігрувати оборонців, треба боротися з ними, вселяти в них страх. Я користуюся цими порадами і відчуваю прогрес як нападник.

Ще одним великим плюсом від переїзду до Італії стало набуття досвіду зовсім іншого ігрового стилю, що обов'язково збагатить мене і дозволить претендувати на місце в заявці збірної Англії на Кубку світу", – зізнався форвард у коментарі Sky Sports.

До слова, в нинішньому сезоні Таммі Абрахам провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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