Півзахисник Серхіо Бускетс попрощається з футболом після закінчення поточного сезону. Як інформує журналіст Начо Гарсія, гравець Інтера Маямі повісить бутси на цвях у листопаді або грудні – залежно від того, як далеко Інтер Маямі зайде в плей-офф. Рішення вже ухвалено.

Поки невідомо, чим Бускетс займеться після завершення кар'єри, хоча повернення в Барселону не виключено. Згідно з джерелом, легенда "блаугранас" планує оголосити про своє рішення за допомогою відео – як він це зробив, коли покинув Барселону в 2023 році.

37-річний Бускетс мав видатну кар'єру. Він 9 разів ставав чемпіоном Іспанії з Барселоною, 3 рази вигравав Лігу чемпіонів, а також ставав чемпіоном Європи та світу у складі збірної Іспанії.

