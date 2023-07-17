"Це особлива можливість, якою я дуже радий скористатися. Я з нетерпінням чекаю на наступний крок у кар'єрі у складі Інтер Маямі.

"Не сумніваюся, що ми чудово проведемо час": Мессі озвучив цілі, які поставив перед собою в Інтер Маямі

Клуб справив на мене велике враження, коли я приїхав сюди з Барселоною минулого року, і тепер я готовий з радістю сам його представляти. Мені не терпиться допомогти цьому амбітному клубу досягти успіху, якого він прагне", – цитує Бускетса видання Marca.

Нагадаємо, що і Мессі, і Бускетс стали одноклубниками Сергія Кривцова. Справи в Інтер Маямі наразі кепські – останнє місце у Східній конференції (18 очок після 22 зіграних матчів).