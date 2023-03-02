Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс налаштований спробувати щось нове після 18 років на Камп Ноу.

Капітан "кулес" твердо вирішив змінити клуб після завершення сезону, стверджує El Nacional.

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У липні Бускетсу виповниться 35, але Хаві хотів зберегти його ще бодай на одну кампанію. Барселона зробила пропозицію ветерану щодо продовження угоди. Втім, хавбек вже попередив президента Жоана Лапорту, що буде шукати новий чемпіонат на правах вільного агента. Пріоритетним напрямком вважається МЛС, але низка клубів АПЛ готові затримати Бускетса у Європі.

Нагадаємо, півзахисник перебуває у структурі Барселони з 2005 року. За першу команду каталонців Серхіо зіграв 709 матчів, виграв 8 титулів чемпіона Іспанії та три ЛЧ.

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