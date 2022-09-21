Іспанець, який протягом 15 років був одним із ключових гравців Барселони, прагне змін. Наразі Бускетс вирішив не продовжувати контракт і влітку перебратися в МЛС на правах вільного агента, повідомляє Marca.

Барселона готова підписати Жоржінью на заміну легенді

За інформацією джерела, каталонці вже шукають заміну своєму капітану. У списку багато імен, але серйозно розглядають лише два. Пріоритетом залишається Мартін Субіменді, якого Хаві Ернандес давно хоче бачити у своїй команді. Проблемою може стати позиція Реала Сосьєдад, який наполягає виключно на виплаті клаусули в 60 мільйонів євро.

Другим варіантом вважається Рубен Невеш із Вулверхемптона. У контракті португальця немає суми викупу, тому доведеться домовлятися з англійцями. Тут має прийти на допомогу Жорже Мендеш, з яким дуже хороші стосунки у Жоана Лапорти. Агент Роналду також веде справи Невеша.