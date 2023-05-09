Капітан "блаугранас" уже повідомив про своє рішення покинути клуб – залишилося випустити офіційну заяву. Як інформує Marca, Бускетс повідомив про бажання покинути Барселону після закінчення сезону своїм партнерам під час тренування у вівторок.

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Очікується, що Серхіо оголосить про своє рішення офіційно відразу після того, як Барселона арифметично гарантує собі перемогу в Ла Лізі. Це може статися вже наступної неділі за підсумками матчу з Еспаньйолом.

Згідно з джерелом, самому Бускетсу вже не терпиться оголосити новину офіційно. Він уже знає, в якому клубі продовжить свою кар'єру.

Раніше головний тренер Барселони Хаві неодноразово заявляв про бажання зберегти Бускетса у своїй команді. Каталонський клуб пропонував Серхіо продовження контракту на погіршених умовах – з урізанням зарплати більш ніж утричі.

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