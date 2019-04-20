Бускетс розповів, де хоче продовжити кар'єру після Барселони

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс заявив, що його приваблює варіант з продовженням кар'єри в MLS.

"Я завжди говорив, що не залишуся в Барселоні, якщо моя роль буде другорядною в команді. У момент, коли відчую, що мої амбіції згасають або я не можу на фізичному рівні відповідати клубу, я піду.

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Я відчуваю гордість і радість від того, що дав клубу. Зрозуміло, що не можна передбачити майбутнє, але мені подобаються США, де футбол продовжує розвиватися. Тамтешній формат чемпіонату з плей-офф відрізняється від того, до якого звикли в Європі, і це дійсно приваблює мене", – цитує Бускетса El Mundo Deportivo.

Бускетс є вихованцем Барселони. За першу команду він виступає з 2008 року. Всього у складі каталонського клубу він зіграв 528 матчів і забив 13 м'ячів.

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