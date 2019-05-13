Бускетс: Рана, яку Барселона отримала в матчі з Ліверпулем, дуже болюча

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс розповів про атмосферу в команді після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Всім було важко виходити на гру з Хетафе. Ми розуміли, що повинні викластися на сто відсотків, але було непросто після того, що сталося на Енфілді. Ми повинні продовжувати рухатися вперед. Сподіваюся, рана, отримана клубом і гравцями, незабаром заживе.

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Рана, яку ми отримали в протистоянні з Ліверпулем, дуже болюча. Але ми повинні подякувати фанатів. Ми знаємо, що відчувають вони, але їхня підтримка для нас дуже важлива. Ми повинні йти вперед, більше нічого не залишається. Попереду фінал Кубка Іспанії", – сказав Бускетс goal.com.

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