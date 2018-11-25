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Бускетс провів 500-й матч за Барселону – ця відмітка підкорялась лише сімом гравцям

06:00 1 Читать на русском
Бускетс провів 500-й матч за Барселону – ця відмітка підкорялась лише сімом гравцям
Серхіо Бускетс / Фото ФК Барселона

Матч Атлетіко – Барселона (1:1) став знаковим для півзахисника гостей Серхіо Бускетса.

Матч 13-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко – Барселона (1:1) став 500-м для хавбека Серіо Бускетса, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

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Таким чином, Бускетс став 7-м гравцем "блаугранас", кому підкорилась відмітка у 500 матчів.

Окрім Серхіо це вдавалось Хаві (767 матчів), Андресу Іньєсті (674), Ліонелю Мессі (651), Карлесу Пуйолю (593), Мігелі (549) та Віктору Вальдесу (535).

Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 1
Барселона
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Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Барселона Барселона Іспанія Рекорди Атлетіко - Барселона
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