Лідер "Фурії Рохи" покинув поле на 72 хвилині через біль у коліні, повідомляє Mundo Deportivo.

Фаті успішно прооперований – Барселона оголосила терміни відновлення таланта

Детальне обстеження Бускетса заплановано на понеділок, але у вирішальному матчі Ліги націй проти Німеччини на нього не розраховують. Очікується, що півзахисник пропустить близько трьох тижнів. Це стане серйозною проблемою для Барселони, яка вже 21 листопада проведе топ-битву проти Атлетіко. Також Бускетс може пропустити матчі з Динамо (24-го) та Осасуною (29-го).

Додамо, що ветеран Барселони провів у поточному сезоні 10 поєдинків, результативними діями не відзначався.

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