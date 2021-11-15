"Це радість. Ми знаємо, який він професіонал, і в курсі його досягнень у клубах та зі збірною. Сподіватимемося, що все піде добре.

Алвес звернувся до фанатів Барселони після повернення у Каталонію

Алвес багато чого додасть до нашої роздягальні зі своїм характером, менталітетом переможця та лідерством. Я з нетерпінням чекаю на можливість знову розділити з ним роздягальню", – цитує Бускетса ESPN.

Нагадаємо, 12 листопада каталонський клуб оголосив про підписання контракту із 38-річним бразильцем. Раніше Алвес, який є найтитулованішим футболістом світу, виступав за Барселону з 2008 по 2016 рік.

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