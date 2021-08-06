"Все ще намагаюсь це усвідомити і розумію, як це буде складно. Я можу лише подякувати тобі за те, що ти зробив для клубу і для тих, хто супроводжував тебе всі ці роки. І особливо, за ставлення до мене.

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Ти приїхав сюди ще у дитинстві і став найкращим гравцем в історії, допоміг клубу вирости до тієї висоти, якої він заслуговує. Ти увійшов в історію як індивідуально, так і колективно.

Я завжди можу сказати, що я грав і розділяв з тобою багато епізодів, більшість з яких були дуже хорошими. Мені пощастило, що я провів з тобою 13 сезонів.

Крім усього цього, у нас залишиться дружба. Я сумуватиму за тобою. Я можу тільки побажати тобі і твоїй родині всього найкращого, бо ви цього заслуговуєте, ми сумуватимемо за вами", – написав Бускетс в Instagram.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років.

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