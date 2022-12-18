Контракт хавбека розрахований до літа 2023 року і продовжений не буде. Після вильоту Іспанії з ЧС-2022 Бускетс взяв кілька днів на роздуми, але тепер остаточно вирішив попрощатися з Барселоною, попри намагання Хаві зберегти досвідченого гравця. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Бускетс офіційно оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії

Новим пунктом призначення ветерана, схоже, стане МЛС. Інтер Маямі активно проявляє інтерес до поки що капітана "синьо-гранатових", але Бускетс має варіант і в Європі. Повідомляють про інтерес неназваного клубу, який регулярно грає у Лізі чемпіонів.

Втім, Серхіо схиляється до варіанту зі США. Півзахисник сподівається знову грати поруч з Ліонелем Мессі, який теж може перейти в Інтер Маямі. Обидві легенди Барселони та їхні родини підтримують дружні стосунки, тому Мессі може мати вирішальний вплив і на вибір колишнього партнера по Барсі.

Бускетс є вихованцем Барселони і виступає за "блаугранас" з 2008 року. Хавбек виграв три Ліги чемпіонів, вісім титулів чемпіона Іспанії, а в складі збірної Іспанії здобув золоті медалі ЧС-2010 і Євро-2012.