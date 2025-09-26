Опорний півзахисник Серджі Бускетс оголосив про завершення професійної кар’єри у 37 років.

"Дякую всім і футболу за все, що він мені дав. Ви завжди залишитесь частиною цієї чудової історії", – написав Бускетс на своїй сторінці в Instagram.

Протягом своєї багаторічної кар’єри Бускетс виступав за Барселону та Інтер Маямі. З каталонським клубом він здобув 3 титули Ліги чемпіонів, 9 чемпіонств у Ла Лізі, 7 Кубків і 7 Суперкубків Іспанії, а також по 3 Суперкубки УЄФА та Клубних чемпіонатів світу.

На міжнародній арені Серджі став чемпіоном світу 2010 року та виграв чемпіонат Європи 2012 року, закріпивши статус одного з найуспішніших півзахисників свого покоління.

Варто зазначити, що Бускетс остаточно попрощається з футболом після завершення контракту з Інтер Маямі наприкінці 2025 року.

