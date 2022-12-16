"Я хотів би оголосити, що після майже 15 років та 143 ігор настав час попрощатися з національною командою. Хотів би подякувати всім людям, які супроводжували мене на цьому довгому шляху. Від Вісенте дель Боске, який дав мені можливість дебютувати, до Луїса Енріке, завдяки якому я насолоджувався кожною секундою. Я також хотів би подякувати Хулену Лопетегі, Фернандо Єрро та Роберту Морено за довіру, а також усьому їхньому персоналу.

ЧС-2022: Бускетс повторив рекорд збірної Іспанії, зрівнявшись із Касільясом та Рамосом

І, звичайно, дякую кожному з моїх товаришів по команді, з якими я боровся за те, щоб національна збірна опинилася там, де вона заслуговує бути. Не хочу забути жодного члена експедиції, які були так само важливими на задньому плані (фізіотерапевти, лікарі, гравці, делегати, дієтологи, персонал, преса, охорона). Також президентам, менеджерам, спортивним директорам і тим, хто так чи інакше був частиною федерації. Усім вболівальникам за щоденну підтримку, особливо коли все йшло не так, як очікувалося. Саме тоді ви найбільше потрібні, і саме тоді ми маємо бути більш згуртованими. Всім вам дякую!

Для мене було великою честю представляти свою країну і підіймати її на вершину, бути чемпіоном світу та Європи, капітаном і зіграти стільки матчів, з більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи всі сили та роблячи все можливе, щоб усе було якнайкраще і щоб кожен відчував, наскільки він важливий, допомагаючи всім і борючись за одну мету, одержуючи унікальний, незабутній та історичний досвід", – написав Бускетс на своїй сторінці в Instagram.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім