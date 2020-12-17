Хавбек вийшов на 4-те місце за кількістю матчів у футболці "блаугранас", повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Напередодні Бускетс відіграв 67 хвилин проти Сосьєдада в Прімері. Цей поєдинок став 594-м для центрхава в складі каталонців, що дозволило йому обійти легенду Барселони – Карлеса Пуйоля. Попереду Бускетса в списку гвардійців інші живі клубні легенди – Андрес Іньєста (674 матчі), Ліонель Мессі (747) та Хаві Ернандес (767).

До слова, нинішній сезон для 32-річного півзахисника є вже 13-м на Камп Ноу. Серхіо Бускетс є вихованцем Барселони, а за першу команду дебютував у вересні 2008-го.

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