Бускетс не зміг дограти матч проти Славії через проблеми зі шлунком

Хавбек Барселони Серхіо Бускетс був змушений достроково покинути поле у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Славії (0:0).

Півзахисник каталонців зіткнувся з проблемами шлунку і попросив заміну, інформує Sport.

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Прямо на полі у Бускетса почалося запаморочення, і в середині другого тайму він поступився місцем Івану Ракітічу. Після гри опорника обстежили клубні лікарі, які спробують знайти причину поганого самопочуття 31-річного гравця. Імовірно, Бускетсу доведеться пропустити наступний матч Прімери проти Сельти, який відбудеться 9 листопада.

Нагадаємо, що у матчі зі Славією травмувався і Жорді Альба, якого замінили у перерві через пошкодження стегна.

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