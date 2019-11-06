toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ

Бускетс не зміг дограти матч проти Славії через проблеми зі шлунком

00:08 382 Читать на русском
Бускетс не зміг дограти матч проти Славії через проблеми зі шлунком
Серхіо Бускетс / Reuters

Хавбек Барселони Серхіо Бускетс був змушений достроково покинути поле у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Славії (0:0).

 

Півзахисник каталонців зіткнувся з проблемами шлунку і попросив заміну, інформує Sport.

Барселона вкотре розчарувала своєю грою і не здобула перемогу – відеоогляд матчу проти Славії

Прямо на полі у Бускетса почалося запаморочення, і в середині другого тайму він поступився місцем Івану Ракітічу. Після гри опорника обстежили клубні лікарі, які спробують знайти причину поганого самопочуття 31-річного гравця. Імовірно, Бускетсу доведеться пропустити наступний матч Прімери проти Сельти, який відбудеться 9 листопада.

Нагадаємо, що у матчі зі Славією травмувався і Жорді Альба, якого замінили у перерві через пошкодження стегна.

Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу

blog_ava
Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців
5 листопада
5272
Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Славія Прага Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
30
хв
Динамо Загреб
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук