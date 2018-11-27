Бускетс назвав найпам'ятніший матч проти Реала

Хавбек Барселони Серхіо Бускетс розповів про перемоги над Реалом Жозе Моурінью та зізнався про вплив Хосепа Гвардіоли на свою кар'єру.

"Чи можна вважати перемогу над Реалом Моурінью (5:0) найкращою в моїй кар'єрі? Їх було так багато за ці роки. Мені пощастило бути в команді, яка домоглася безліч дуже хороших результатів.

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Ми перемагали Реал 6:2 і 5:1, вдома – 5:0. Це дуже хороші результати, складно вибрати якийсь один матч.

Вплив Гвардіоли на мою кар'єру? Дуже великий. Він добре знав мене і справив на мене величезне враження. Він дав мені шанс, повірив в мене і дав можливість стати частиною найсильнішої Барселони в історії – команди з видатними гравцями. Я став набагато сильнішим як футболіст", – цитує Бускетса видання Sport.es.

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Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату Іспанії Барселона посідає другу сходинку турнірної таблиці, Реал – шосту.