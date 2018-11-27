toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Бускетс назвав найпам'ятніший матч проти Реала

11:35 148 Читать на русском
Бускетс назвав найпам'ятніший матч проти Реала
Серхіо Бускетс та Жозе Моурінью / Фото AFP

Хавбек Барселони Серхіо Бускетс розповів про перемоги над Реалом Жозе Моурінью та зізнався про вплив Хосепа Гвардіоли на свою кар'єру.

"Чи можна вважати перемогу над Реалом Моурінью (5:0) найкращою в моїй кар'єрі? Їх було так багато за ці роки. Мені пощастило бути в команді, яка домоглася безліч дуже хороших результатів.

Бускетс провів 500-й матч за Барселону – ця позначка підкорялась лише сімом гравцям

Ми перемагали Реал 6:2 і 5:1, вдома – 5:0. Це дуже хороші результати, складно вибрати якийсь один матч.

Вплив Гвардіоли на мою кар'єру? Дуже великий. Він добре знав мене і справив на мене величезне враження. Він дав мені шанс, повірив в мене і дав можливість стати частиною найсильнішої Барселони в історії – команди з видатними гравцями. Я став набагато сильнішим як футболіст", – цитує Бускетса видання Sport.es.

Реал та Баварія знову зганьбились, Гвардіола знущається над командою Ярмоленка: головні підсумки євровікенду

Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату Іспанії Барселона посідає другу сходинку турнірної таблиці, Реал – шосту.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Барселона Барселона Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ткачук та Худоб'як покинули Акжайик
    Світ — 26 лист1686 Ткачук та Худоб'як покинули Акжайик
10
год
:
7
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук