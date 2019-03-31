Бускетс: Ми знаємо, наскільки Мессі важливий для Барселони

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс прокоментував перемогу над Еспаньйолом у матчі 29 туру Ла Ліги.

"Ми знаємо, хто такий Мессі, на що він здатний і наскільки важливий для нас. Лео дуже добре пробив зі штрафного. Ми звикли до такого, навіть до більшого, але йому потрібно віддати належне.

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Суперник оборонявся, але ми були кращими. Однак якщо ви не створюєте моменти, суперник відчуває себе комфортніше. Справедливість перевищила, і ми виграли", – цитує Бускетса Marca.

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