Тріо виконавців іспанської Барселони вирішило заздалегідь розпочати підготовку до сезону під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Рональдом Куманом.

Бускетс, а також Карлес Аленья і Ансу Фаті потренувалися на базі "блаугранас" у суботу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Заняття тріо відбулося за власної ініціативи. Бускетс і Фаті вирішили набрати форму перед вояжем до збірної Іспанії на матчі Ліги націй. Натомість Аленья прагне відновити кондиції після вимушеного карантину через контакти з Тодібо, який здав позитивний тест на COVID-19.

До слова, ще одним мотивом додаткових тренувань для Бускетса може бути позиція Кумана. Новопризначений керманич каталонців нібито не бачить для нього місця в основі Барселони.

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