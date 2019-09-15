Бускетс чітко пояснив, чому Стерлінга не можна порівнювати з Мессі

Півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс високо оцінив потенціал вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

"Стерлінг – відмінний гравець, з великим потенціалом, але порівнювати його з Мессі – це занадто. Крім того, це не дуже добре для Рахіма.

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Вони обидва відіграють дуже велику роль в своїх клубах. Стерлінг може дуже вплинути на збірну Англії", – цитує Бускетса Mirror.

До слова, Рахім перейшов в Манчестер Сіті з Ліверпуля в середині липня 2015 року. Сума трансферу склала близько 65 млн. У нинішньому сезоні Стерлінг забив 8 м'ячів у 8 матчах за клуб і національну команду Англії.

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