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Бускетс: Бартомеу міг бути більш політкоректним

14 червня 12:05 606 Читать на русском
Бускетс: Бартомеу міг бути більш політкоректним
Серхіо Бускетс / Getty Images

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс розкритикував президента клубу Хосепа Бартомеу за його висловлювання щодо підтримки Аргентини на ЧС-2018.

"Дивний вибір, адже за Барселону виступають гравці з різних національних команд. Бартомеу міг бути більш політкоректним в своїх заявах. Звичайно, смаки у кожного свої. Може, Бартомеу хоче, щоб Аргентина стала чемпіоном світу через любов, яку він відчуває до Мессі і Маскерано. У будь-якому випадку потрібно дізнатися у нього. Можливо, його сім'я живе в Аргентині", – цитує Бускетса Sport.es.

Президент Барселони Хосеп Бартомеу раніше побажав Аргентині і персонально Ліонелю Мессі перемоги на ЧС-2018.

Теги
Аргентина Аргентина ЧС 2018 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Жозеп-Марія Бартомеу
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