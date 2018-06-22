Бускетс: Бартомеу міг бути більш політкоректним

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс розкритикував президента клубу Хосепа Бартомеу за його висловлювання щодо підтримки Аргентини на ЧС-2018.

"Дивний вибір, адже за Барселону виступають гравці з різних національних команд. Бартомеу міг бути більш політкоректним в своїх заявах. Звичайно, смаки у кожного свої. Може, Бартомеу хоче, щоб Аргентина стала чемпіоном світу через любов, яку він відчуває до Мессі і Маскерано. У будь-якому випадку потрібно дізнатися у нього. Можливо, його сім'я живе в Аргентині", – цитує Бускетса Sport.es.

Президент Барселони Хосеп Бартомеу раніше побажав Аргентині і персонально Ліонелю Мессі перемоги на ЧС-2018.