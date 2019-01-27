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Бускетс: Барселона має хороший відрив у чемпіонаті, але ми ще нічого не досягли

23:25 54 Читать на русском
Бускетс: Барселона має хороший відрив у чемпіонаті, але ми ще нічого не досягли
Серхіо Бускетс / Фото: соцмережі

Хавбек Барселони Серхіо Бускетс прокоментував перемогу "блаугранас" у матчі проти Жирони.

"Ми розуміли, що матч буде дуже складним, тому що у них є бомбардири. Якби ми вибрали тактику з грою верхом, три їхні центральні захисники дуже високі, це б ускладнило нам життя.

Жирона – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Коли ми долали першу лінію пресингу, ставало простіше. Але ми все одно розуміли, що нам доведеться помучитися через їх якісної гри нагорі.

Очевидно, що нам потрібно продовжити свою переможну серію. У нас гарна перевага, але ми ще нічого не добилися. Суперники теж йдуть добре і не втрачають очки.

У нас хороший відрив, але попереду ще багато матчів. Це далеко не кінець", – цитує Бускетса Diario Sport.

Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від Атлетіко

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Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

Жирона
Матч завершено
0 : 2
Барселона
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Теги
Іспанія Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Барселона Барселона Жирона - Барселона
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