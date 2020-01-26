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Бускетс – про поразку від Валенсії: Трансфери Барселони – не моя проблема

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Бускетс – про поразку від Валенсії: Трансфери Барселони – не моя проблема
Серхіо Бускетс / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Серхіо Бускетс спробував розібратись у причинах поразки Барси від Валенсії (0:2) в рамках 21-го туру Ла Ліги.

48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес
 
48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес

"Це був складний матч. У першій таймі ми не могли просувати м'яч глибоко так, як нам хотілося. Нам забили перший гол, коли ми стали грати краще.

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Необхідно адаптуватися під вимоги нового тренера. У нас травмована "дев'ятка" та інші гравці, які могли б грати на цій позиції. Однак трансфери не є моєю проблемою. Звичайно, ми будемо грати краще", – цитує Бускетса El Chiringuito TV.

В поточному сезоні Прімери Серхіо провів 17 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. Барса продовжує лідирувати в турнірній таблиці, поступаючись Реалу лише за додатковими показниками, але на мадридців ще очікує зустріч з Вальядолідом.

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Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Валенсія - Барселона Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс
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