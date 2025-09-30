Найкращий опорний хавбек, якого бачив на власні очі Хаві. А ще найкращий на позиції шостого номера Барселони. І гравець з оцінкою 10 з 10. Виграв усе зі збірною Іспанії та каталонським клубом. Легендарний партнер по одному з найкращих півзахистів Барселони в історії вважає дуже несправедливим, що Бускетс так ніколи не потрапив хоча б у номінацію претендентів на Золотий м'яч, якщо не рахувати 20 місце та 0,2% бала у 2012 році після київського тріумфу на Євро, яке приймали Україна та Польщі. Та кому як не Хаві знати, що футбол має в собі багато несправедливості. Така була його особливість. Геніальний у своїй невидимості. Той, без кого легендарна тікі-така навіть з Хаві та Іньєстою не заводилася.

Золотий м'яч переїжджає в Іспанію, історичні рекорди вже падають – все готове до повторення суперечки Роналду з Мессі

Бусі завоював 36 титулів, а забив лише 21 гол. Один з них – у ворота Шахтаря. Тоді був перший сезон 20-річного Серхіо, який завершився перемогою у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (260) з голом-шедевром Мессі. Таким же рідкісним, як результативні влучання Бускетса. Загалом в ЛЧ він забив лише 4 рази. Той удар після закидання Гудйонсена з глибини міг запам'ятатися (нечасто Серхіо вивалювався на такі високі позиції в зонах завершення і побачення з воротарем), але радості не приніс.

Барселона сенсаційно програла 2:3. Єдине фіаско Бускетса на полі проти українських команд, а були ще й Динамо і збірна, яка здолала "Фурію Роху" лише тоді, коли він залишився на лаві запасних у не менш пам'ятній для нас київській дуелі Луїса Енріке проти Андрія Шевченка. Реванш Луческу за поразку в Донецьку 1:2, коли він довго критикував Мессі й компанію за вирішальний гол з порушенням фейр-плей. Серхіо побачив дубль Олександра Гладкого на Камп Ноу, щоб виграти в тому ж сезоні не лише ЛЧ, а й своє залізне місце основного в команді Хосепа Гвардіоли.

Занадто повільний, розважливий, нудний, занадто довго з м'ячем – Серджі буквально нав'язував суперникам ілюзію, що он він круглий, тільки підбіжи й відбери. Але щоразу всіх заганяв у пастку цим "гіпнозом". Якось один британський фанат-блогер видав найпопулярнішу фразу про Бускетса, яка потім чомусь причепилася до легендарного тренера Реала і збірної Іспанії Вісенте дель Боске: "Якщо ти дивишся гру, то не бачиш Бускетса. Але якщо ти дивишся за Бускетсом, то бачиш всю гру". Ну, не тільки ж Серхіо містифікувати, як у тому вірусному епізоді з матчу проти Інтера з симуляцією і підгляданням на газоні, чи купився рефері.

Бускетс був напрочуд технічним руйнівником і хвилерізом. Сам багато не забивав, але змусив футболістів на його позиції змінитися. На позицію "дроворуба" вже не обов'язково, виявляється, ставити когось, хто вміє лише зривати атаки. Хоча попервах роль таких опорників, які не боялися м'яча, зводилася до того, що вони опускалися для початкових розіграшів між парою центрбеків, як робив Бусі поруч з Пуйолем та Піке. У новому сезоні АПЛ ми бачимо яскраву зміну тренду. Гравенберх, Кайседо, Гейє, Каземіро, Тоналі та Субіменді вже не просто підіграють десь далеко від воріт, а сміливо вриваються у штрафний, як тоді Бускетс з Шахтарем. Той момент молодого хава став ніби тизером того, що всі побачать через якихось 15-17 років потому.

З такими людьми, як Бускетс на полі, Гвардіола дійшов до іронічних парадоксів – засмучувався, коли Барса забивала, бо це означало, що м'яч переходив до суперника. Серхіо зізнався Маскерано, що спробує стати тренером. Пеп теж грав у центрі поля, але не досяг того рівня ідеалу, як його майбутній підопічний. Хоча Без Гвардіоли Серхіо не був би тим тихим генералом опорної зони, яким всі його знають. Це Пеп на полі записував ще у дитячу голову свого наступника всі ті читкоди. Без Бускетса, часто вважають іспанці, не було б Родрі. Неймовірна тяглість традиції висококласних інтелектуальних аж до нудоти центрхавів з Іспанії.

Грація родом з балету. Космічний аналіз простору – швидший, ніж на комп'ютерах NASA. Відчуття моменту, коли треба йти, щоб не бути тягарем. У футболі, динамізм та інтенсивність якого зростає до нових нереальних меж, навіть Барселона могла б не поставити на того Бускетса. Геній маленького простору і замаскованих пасів, що дурили захист простими рухами стегон. Немов матадор грається з биком, який біжить на нього надто прямолінійно і пливе від невловимих трюків. Він і в найкращі роки не носився від чужого до свого штрафного, і навпаки. Думки швидші за ноги. Таких більше не випускають. Всі чекали, що Френкі де Йонг відтворить цей типаж (ну бо що ж тут складного!), але лише витратив роки в порожнечу, в марних спробах так і не наблизившись до зразків іспанця.

Свою непримітність він чи не найбільш яскраво проявив у півфіналі Ліги чемпіонів проти Реала на Бернабеу. Просто зупинив м'яч стоячи при свого роду стіночці, а насправді продовженні прориву Мессі. Легкий лінивий кивок ногою міг навіть не кожен помітити. Як зворушливо висловився 36-разовий суперник у Класико Серхіо Рамос: "Ти втілення того, як бути особливим, не перестаючи бути звичайним хлопцем". Коли 18-річний опорник Барси отримав важку травму хрестоподібних зв'язок, Бускетс написав йому. Навіть у цій жахливій ситуації Марк Берналь відчув себе щасливим. Таким Серхіо й був. Робив людей щасливим, непомітно і тихо.

