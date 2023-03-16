Бускетс отримав пропозицію від Барселони щодо продовження угоди – його також кличуть в команду до Роналду
Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс найближчим часом має визначитись щодо свого майбутнього
Каталонський клуб не хоче втрачати одного зі своїх лідерів. Президент Лапорта вже відправив Серхіо Бускетсу пропозицію щодо продовження контракту.
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Як повідомляє El Partidazo de COPE, Барселона пропонує своєму капітану угоду за схемою 1+1 зі значним пониженням зарплатні. Наразі гравець каталонців вивчає умови. За інформацією Фабріціо Романо, до Бускетса звертався також з пропозицією клуб Аль-Наср, в якому виступає Кріштіану Роналду, тому півзахисник не поспішає зі своїм рішенням.
Нагадаємо, що контракт Бускетса закінчується влітку. В цьому сезоні він зіграв у 21 матчі Ла Ліги та відзначився трьома результативними передачами.
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