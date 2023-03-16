Каталонський клуб не хоче втрачати одного зі своїх лідерів. Президент Лапорта вже відправив Серхіо Бускетсу пропозицію щодо продовження контракту.

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Як повідомляє El Partidazo de COPE, Барселона пропонує своєму капітану угоду за схемою 1+1 зі значним пониженням зарплатні. Наразі гравець каталонців вивчає умови. За інформацією Фабріціо Романо, до Бускетса звертався також з пропозицією клуб Аль-Наср, в якому виступає Кріштіану Роналду, тому півзахисник не поспішає зі своїм рішенням.

Нагадаємо, що контракт Бускетса закінчується влітку. В цьому сезоні він зіграв у 21 матчі Ла Ліги та відзначився трьома результативними передачами.

Understand there’s still nothing agreed between Sergio Busquets & Inter Miami at this stage — no decision made #FCB



Barcelona will offer him new deal valid until June 2024 — Busquets will take his time to decide, as Al Nassr have also approached him weeks ago. pic.twitter.com/MeHe0I9PHP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2023

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