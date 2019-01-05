Бушман: Арсенал-Київ залишився винен мені 2 зарплати

Екс-півзахисник Арсенала-Київ Юрій Бушман розповів про заборгованості клубу перед ним.

"В кінці сезону був збір, на якому були підведені підсумки. Після зборів у мене була розмова віч-на-віч з Олександром Вікторовичем Москаленком. В результаті було прийнято рішення припинити нашу співпрацю.

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Проблеми залишаються. На момент нашого розставання Арсенал мені залишився винен дві зарплати, але Москаленко пообіцяв незабаром вирішити це питання. Я не хочу говорити про терміни, але домовленість у нас є. Подивимося, як вона буде виконуватися", – цитує Бушмана profootball.ua.

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