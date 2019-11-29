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МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

"Бущана належало замінити у першому таймі, а Сидорчука треба карати": чому Динамо не заслуговує на плей-офф ЛЄ

13:30 3436 Читать на русском
"Бущана належало замінити у першому таймі, а Сидорчука треба карати": чому Динамо не заслуговує на плей-офф ЛЄ
Перший із чотирьох у ворота Динамо / Фото ФК Мальме
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 5 туру Ліги Європи Мальме – Динамо (4:3) з Іваном Гецком, автором першого голу в історії збірної України.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

– Який у вас післясмак від шведського трилера?

– Не спав усю ніч. Як сказав один експерт: "Напевно, багато вболівальників Динамо не заснуть до ранку". І хоча я не сильно вболіваю за Динамо – так і вийшло. Довго не міг оговтатися. Як можна було так зіграти на такому рівні, з такою командою, з таким тренерським штабом і підбором гравців? Провалили другий тайм…

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Мені було дуже образливо за команду в цілому і за весь український футбол. Адже грали у переважній більшості саме наші, українці. Але не було ні характеру, ні взагалі нічого.

– У третьому матчі з п’яти Динамо пропускає на стартових хвилинах. Це вже не випадковість і не співпадіння. Як поясните таку прикру тенденцію?

– Просто немає слів. Я впевнений, що у роздягальні Михайличенко та Євтушенко однозначно казали: "Хлопці, акуратно на перших хвилинах. Не дайте себе спіймати зненацька. Ви самі повинні ловити суперника на помилці". Коли команда починає розкачку, коли тільки-но робить перші паси, потрібно віддати всі сили і добиватися результату. Що й зробили наші суперники…

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У Мальме розуміли, що вони не зможуть перевершити Динамо за рівнем майстерності, за тактикою, за стратегією. Але у них було інше – бажання, прагнення, жодного жалю до себе. Вийшли і відпахали. Наполегливий труд ніколи не минає намарно.

– Бущан "наварив каші"?

– Та Бущана потрібно було міняти ще в першому таймі! З першого удару по воротах стало зрозуміло, що він "привезе". Третій гол – теж на його совісті. Це лише з певного ракурсу здавалося, що м’яч летів у дальній верхній кут. Насправді ж удар – по центру, Бущан присідає і м'яч проходить на рівні його голови… Суперник намагався виконати обвідний удар щічкою і влучити у дальні "дев'ять", але влучив по центру…

Бущана колотило, трусило. Його гра на виходах – просто неподобство. Якщо чесно, ніколи не думав, що у київському Динамо з такою знаменитою школою воротарів голкіпер може зіграти настільки бездарно. А воротар – це ж дуже важливо! Його настрій і впевненість передаються усій команді. Особливо у таких матчах, як вчора. Коли можна було спокійно доводити до перемоги і на останній тур випускати молодь.

– А що скажете про вилучення капітана Сидорчука?

– У багатьох гравців команди дуже сильно перехльостували емоції. Хотіли сотворити щось надприродне. Той згусток пристрасті, який був у них закладений, виліз боком. Особливо це помітно на прикладі Сидорчука. Так, ти – капітан команди. Але навіть у цьому статусі ти не маєш права розмовляти із арбітром у такому тоні – щось розповідати, пхати, розмахувати руками.

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Так, у деяких моментах арбітр симпатизував Мальме. Але послухайте, все життя так було, що, вирушаючи на виїзд, налаштовуєшся протистояти не тільки команді господарів, а ще й суддям. Адже зазвичай арбітри симпатизують тим, хто грає вдома. Завжди так було і так буде – нікуди від цього не подінешся.

Капітан команди не має права поводитись так, як Сидорчук. Якби це вчудили Гармаш або Хачеріді – питань нема. Там планка впала, там перемкнуло… Але тут, при здоровому глузді, замість того, щоб самому заспокоїти команду і повести за собою… Цирк!

Вважаю, що клуб повинен дуже жорстко покарати Сидорчука – щоб це було прикладом для всіх інших. У Китаї як було? Вкрав – відрубували руку. Відчутне покарання відіб’є у “динамівців" навіть думку про те, щоб вступати у перепалки з арбітрами.

– Чи продовжуєте вірити у єврокубкову весну для Динамо?

– Не хочеться, щоб і в шостому турі Динамо отримало неприємний сюрприз. З іншого боку, за такі матчі, як учора, Динамо могло б і пропустити плей-офф. Це стало б для них гарним уроком, вдаривши і по бюджету, і по рівневі, і по перспективах. Такий варіант, до слова, достатньо реальний.

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