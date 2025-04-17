Бущан знову залишився поза заявкою Аль-Шабаба – команда українця розписала нічию з аутсайдером ліги
Аль-Шабаб приймав Аль-Ахдуд у матчі 28-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Чемпіонат Саудівської Аравії, 28-й тур
Аль-Шабаб – Аль-Ахдуд – 0:0
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Аль-Шабаб в черговий раз залишив Бущана поза заявкою на матч 28-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Наставник команди Фатіх Терім знову пожертвував українцем через обмеження в кількості легіонерів у заявці команди.
Без українського воротаря Аль-Шабаб розписав нульову нічию з аутсайдером ліги Аль-Ахдудом. Партнер Бущана Абдерразак Хамдалла не зміг забити й продовжити гонитву за Кріштіану Роналду в списку найкращих бомбардирів ліги.
Після нічиєї Аль-Шабаб відпустив у турнірній таблиці Аль-Кадісію та залишився на 6-му місці в чемпіонаті Саудівської Аравії. Аль-Ахдуд завдяки цьому результату продовжує боротися за виживання, проте все ще перебуває в зоні вильоту.
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