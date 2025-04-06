У неділю, 6 квітня, Аль-Шабаб обіграв у гостях Аль-Вехду з рахунком 3:1. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 26-й тур

Аль-Вехда – Аль-Шабаб – 1:3

Голи: Гудвін, 61 – Хамдалла, 20, Аль-Швірек, 69, Камара, 71

Георгій Бущан вийшов у стартовому складі на матч проти однієї з найгірших команд елітного дивізіону Саудівської Аравії – перед грою Аль-Вехда посідала передостаннє 17-те місце в турнірній таблиці. Незважаючи на різницю в статусах клубу, Аль-Шабаб не зумів зберегти свої ворота на замку.

Бущан розповів, хто був його найважчим конкурентом в Динамо: "У нас було взаємне кохання"

На 61-й хвилині український воротар провів поглядом м'яч, який залітав у сітку його воріт після удару Гудвіна. Добре, що в складі гостей опинилися Амдалла, Яннік Феррейра Карраско і Крістіан Гуанка. Перший забив свій уже 18-й гол у чемпіонаті та продовжує переслідувати лідера бомбардирських перегонів Кріштіану Роналду (21), другий оформив один асист, а третій – два. Гуанка відзначився результативною дією вже в дев'ятому матчі поспіль, востаннє він "промовчав" 31 січня.

Аль-Шабаб продовжує залишатися на 6 місці турнірної таблиці.