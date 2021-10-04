"Наскільки важливо було не програти Шахтарю в психологічному плані? Налаштовувалися на це. Не вийшло виграти, але одне очко теж в скарбничку.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Щодо грубощів, які були у Суперкубку... Це вже минуле, тому я це коментувати не буду. У цьому матчі все було нормально", – сказав Бущан у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, безгольова нічия дозволила Динамо зберегти відрив від Шахтаря у 3 очки.

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