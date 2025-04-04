Голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан прокоментував своє відсутність у списку гравців національної команди на матчі Ліги націй проти Бельгії.

"Зараз не викликали до збірної. Може, я просто вже старий для України? Я не знаю. Мене потроху списують.

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Тут я приїхав, мені лише 30 років. В Саудівській Аравії кажуть, що в мене пів кар’єри попереду. Ставлення тут і в Україні відрізняється.

У 30 років я вже чув, що треба вже робити якесь омолодження наступного року. І ти вже починаєш замислюватись: 30 років, чемпіонат України… Щось не те.

Сюди я приїхав і відчуваю, що я хочу ще жити. Ще хочеться пограти. Так, тут жаркувато, але нічого страшного. Щодо збірної, я дуже-дуже-дуже засмутився", – сказав Бущан у інтервʼю Ігорю Циганику.

До слова, на березневі матчі проти Бельгії були викликані три воротарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін та Дмитро Різник.

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