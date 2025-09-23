– З приводу, чому не Динамо? Я дуже люблю і поважаю вболівальників та клуб Динамо Київ, але вони вибрали інший шлях розвитку, і це треба теж поважати. Я ухвалив рішення бути там, де мене бажають бачити і вірять в мене. Я виріс в Динамо, я був у школі, я пройшов від "А до Я", тому не спитати їх я не міг.

– Як ти сприйняв відмову Динамо?

– Це нормально, це життя. Образ ніяких немає. Ми йдемо вперед, але поруч, – сказав Бущан в інтерв'ю прес-службі Полісся.

Раніше з'явилася інформація, що Георгій Бущан пропонував свої послуги київському Динамо, але "біло-сині" відмовилися від повернення голкіпера, бо це могло погано вплинути на Руслана Нещерета.

Бущан виступатиме за Полісся до кінця поточного сезону. Контракт 31-річного голкіпера належить саудівському Аль-Шабабу.

