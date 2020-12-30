Бущан зізнався, що бігає швидше за Соля

Голкіпер Динамо Георгій Бущан заявив, що пробіг тест швидше, ніж форвард киян Фран Соль.

"У мене навіть фотографія результатів тесту є. Там було два повторення двох прискорень. У мене перший результат і другий – трохи кращий. У Соля перший хороший, а другий – гірший. І в середньому у мене – кращий.

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Був би Пантіч, я б ще і його обігнав. А він ще в інтерв'ю якось говорив, що Бущан – найповільніший в команді. Я пам'ятаю це. Боком би його випередив", – сказав Бущан Youtube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, Пантіч належав Динамо з 2017 по 2019 рік. У вересні сторони вирішити припинити співпрацю за обопільною згодою. Серб зіграв за "біло-синіх" 20 матчів.

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