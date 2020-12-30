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Бущан зізнався, що бігає швидше за Соля

16:27 918 Читать на русском
Бущан зізнався, що бігає швидше за Соля
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан заявив, що пробіг тест швидше, ніж форвард киян Фран Соль.

"У мене навіть фотографія результатів тесту є. Там було два повторення двох прискорень. У мене перший результат і другий – трохи кращий. У Соля перший хороший, а другий – гірший. І в середньому у мене – кращий.

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Був би Пантіч, я б ще і його обігнав. А він ще в інтерв'ю якось говорив, що Бущан – найповільніший в команді. Я пам'ятаю це. Боком би його випередив", – сказав Бущан Youtube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, Пантіч належав Динамо з 2017 по 2019 рік. У вересні сторони вирішити припинити співпрацю за обопільною згодою. Серб зіграв за "біло-синіх" 20 матчів.

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