"Чи почуваюсь я героєм? Ні. Буває по-різному: буває йде, а буває – ні. Це моя робота і намагаюся її виконувати добре.

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Це хороші емоції. Так, ми не змогли досягти результату, на який розраховували, але при цьому скажу, що команда показала чудовий футбол, однак не вийшло реалізувати свої моменти. Це величезний досвід, ми виконали велику роботу за короткий проміжок часу.

Чи засмутило те, що не було Роналду? Ні, був Буффон (усміхається – прим.). Але Ювентус – це не тільки Роналду. Це чудова команда. Для нас це досвід і престиж грати в цьому турнірі з такими командами. Я спілкувався з Буффоном. Ми побажали один одному удачі", – цитує слова Георгія Бущана офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, "Стара синьйора" перемогла "біло-синіх" з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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