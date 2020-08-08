Бущан заявив, що хотів покинути Динамо

"Я знаходив мотивацію тільки в бажанні здійснити свої мрії – грати в Динамо, бути номером один. Тільки це мене спонукало постійно розвиватись. Комусь скаржитись немає сенсу. Я проаналізував, що у мене все добре. Треба було терпіти і довести, що я тут не просто так.

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А варіанти піти... Були розмови, але конкретики ніякої не було. Я сам хотів піти, коли не було ігрової практики. В якісь моменти не зрослося. Так вийшло, що я давно перебуваю в команді, не грав, це мене теж дратувало. Але я дочекався свого шансу", – сказав Бущан в інтерв'ю телеграм-каналу Записки Динамівця.

Зазначимо, що Бущан всю свою професійну кар'єру провів у київському Динамо. В цьому сезоні 26-річний кіпер зіграв 28 матчів у всіх турнірах, пропустив 28 м'ячів та відстояв 10 поєдинків на нуль.

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