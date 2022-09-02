"Станом на сьогодні Бущан залишається в Динамо. Ті клуби, які шукали воротаря і цікавилися – ми спілкувалися. Те, що його зараз всі знають – це мільйон відсотків. Перш за все, це заслуга самого Бущана.

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За останні 2 роки він виріс в основного футболіста збірної України. Вже в цьому статусі ми його пропонували і всі ці клуби будуть за ним стежити. Можливо, не цього, а наступного вікна або наступного літа він кудись перейде. Тут важливо не те, щоб він кудись перейшов, а те, щоб це влаштувало Динамо та амбіції та умови Георгія. Сьогодні ми говоримо лише про топ-клуби.

Манчестер Юнайтед, Челсі та Лестер? Підтверджую це. Бенфіка? Якби пішов Влаходімос, то Бущан був би одним з кандидатів. Також розмовляли з Аяксом, з клубами з Іспанії", – сказав Яковенко у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, контракт Бущана з Динамо розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 9 млн євро.

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