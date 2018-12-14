Бущан: За таку відвідуваність має бути соромно як футболістам Динамо, так і киянам

Воротар Динамо Георгій Бущан вважає, що футболісти мають своєю грою стимулювати вболівальників приходити на стадіон, а кияни мають теж підтримувати свою команду.

"Я не можу сказати, що перший гол вибив нас з колії. Все-таки це від нас залежить. Ми не показали хорошу гру в першому таймі.

Динамо – Яблонец – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Що не вийшло? Забити. Результат погіршив настрій. Остання гра, хотілося порадувати своєю грою. Брак ігрової практики? Я в хорошій формі, показую це в тренувальному процесі. Чи можна було прочитати момент з голом? Не пишуть, не бачив таких газет.

Кого хотілося б у суперники? Того, кого можна пройти. Чи образливо, що на Шахтар в Києві прийшов більше вболівальників? Значить, ми самі винні.

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Звичайно, соромно, що на нас прийшло набагато менше людей. З одного боку, соромно нам, футболістам, що ми не змушуємо своєю грою людей приходити. І, звичайно, киянам має бути соромно, що на Шахтар приходить більше", – сказав він журналістам після матчу з Яблонецем.