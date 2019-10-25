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Бущан взяв провину на себе за пропущений гол Динамо

08:24 16 Читать на русском
Бущан взяв провину на себе за пропущений гол Динамо
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

"Чи задоволений грою? В принципі, так, але результатом – ні. Як бачимо, пропущений гол не зламав нас, вдалось забити. Погано, що не забили другий.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Чому в Лізі Європи важче грати? Тому що це різні турніри, різні команди грають. Копенгаген – дуже хороша команда, з якою важко грати, вони теж контролюють м'яч і рухаються. В УПЛ стоять 11 чоловік в штрафному і все.

Нам не вистачило другого голу. Все було – контроль м'яча, боротьба, просто не вийшло забити другий. Не можу сказати, що перший тайм був сильно поганий, просто моя одна помилка вплинула на результат в таймі. Там ще було два моменти у Копенгагена, але крім цього у нас було багато моментів.

Так, у моменті з пропущеним голом був мій технічний брак, беру провину на себе. Не вийшло добре вибити, нічого страшного. Напевно, все сильно чекали, коли ми пропустимо, ось будь ласка", – цитує Бущана Tribuna.

Нагадаємо, Динамо розписало нічию в матчі 3-го туру Ліги Європи з Копенгагеном (1:1).

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Георгій Бущан Георгій Бущан Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Динамо - Копенгаген
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