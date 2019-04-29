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Бущан визнаний найкращим гравцем матчу Львів – Динамо

15:03 84 Читать на русском
Бущан визнаний найкращим гравцем матчу Львів – Динамо
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан випередив в опитуванні Віталія Буяльського та Карлоса де Пену.

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

На офіційному Telegram-каналі Динамо було проведене опитування за найкращого гравця виїзного матчу проти Львова.

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Найбільше голосів уболівальників дісталося голкіперу "біло-синіх" Георгію Бущану (43%). На другому місці рейтингу – автор єдиного голу у матчі Віталій Буяльський (26%). Замикає трійку новачок киян Карлос де Пена (14%), передає офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Динамо вдев'ятьох мінімально обіграло Львів завдяки голу Буяльського (1:0).

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