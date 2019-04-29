Бущан визнаний найкращим гравцем матчу Львів – Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан випередив в опитуванні Віталія Буяльського та Карлоса де Пену.

На офіційному Telegram-каналі Динамо було проведене опитування за найкращого гравця виїзного матчу проти Львова.

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Найбільше голосів уболівальників дісталося голкіперу "біло-синіх" Георгію Бущану (43%). На другому місці рейтингу – автор єдиного голу у матчі Віталій Буяльський (26%). Замикає трійку новачок киян Карлос де Пена (14%), передає офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Динамо вдев'ятьох мінімально обіграло Львів завдяки голу Буяльського (1:0).

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