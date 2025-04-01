Бущан вилетів із Кубка СА від Бензема і Ко – дубль екс-зірки ПСЖ позбавив українця шансу на перший трофей
Аль-Іттіхад в рамках півфіналу Кубка короля приймав Аль-Шабаб (3:2). Рахунок та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Кубок короля, півфінал
Аль-Іттіхад – Аль-Шабаб – 3:2
Гол: Фабінью, 14 (пен.), Перейра, 90+2, 90+9 – Гуанка, 64, 67
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Георгій Бущан вийшов у стартовому складі гостей, але початок матчу склався для українського голкіпера не найкращим чином. Уже на 14-й хвилині Аль-Іттіхад отримав право на пенальті, і екс-воротар Динамо не зміг відбити удар – 1:0!
Другий тайм виявився результативнішим. На 64-й хвилині Гуанка зрівняв рахунок, а вже за три хвилини аргентинець оформив дубль і вивів команду вперед. Однак у компенсований час господарі все ж зуміли зрівняти рахунок і навіть вирвати перемогу завдяки дублю Перейри.
Аль-Іттіхад виходить у фінал Кубка Короля. У наступному матчі команда зустрінеться з переможцем пари Аль-Кадісія – Аль-Раєд.
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