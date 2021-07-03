"Розчарований тим, що пропустив шість м'ячів на Євро-2020. Це багато. Причому там були зовсім не обов'язкові голи, у тому ж матчі проти Нідерландів (2:3). Після нього трохи важко, довго переварював.

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Але потрібно швидко забувати такі речі і йти вперед, налаштовуватися на наступний матч. Дуже хочеться нарешті зіграти на нуль на цьому Євро", – поділився Бущан у інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Відзначимо, що Бущан пропускав у кожному з матчів Євро-2020: 3 голи від Нідерландів та по голу від Північної Македонії, Австрії та Швеції.

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