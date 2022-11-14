Воротар "біло-синіх" Георгій Бущан має всі шанси ще у цьому році обійти у рейтингу Дениса Бойка.

Поєдинок 13-го туру УПЛ проти Колоса (0:0) став для Георгія Бущана 48-м сухим у складі Динамо, повідомляє офіційний сайт киян.

Дикий промах Лонвейка і вилучення Попова у відеоогляді матчу Динамо – Колос

28-річний кіпер відстояв "на нуль" у 37 матчах чемпіонату України, 8 єврокубкових дуелях та 3 зустрічах Кубка України. За цим показником Георгій випередив на одну гру Віталія Реву й увійшов до трійки найнадійніших воротарів Динамо за часів незалежності.

Цікаво, що ще у серпні Бущан наздогнав у рейтингу Дениса Бойка, але прикра травма дозволила його конкуренту покращити свої показники.

Воротарі Динамо з найбільшою кількістю "сухих" ігор за часів незалежності України:

1. Шовковський Олександр – 316

2. Бойко Денис – 50

3. Бущан Георгій – 48

4. Рева Віталій – 47

5. Коваль Максим – 42

6-7. Кутепов Ігор – 29

6-7. Рибка Олександр – 29

8-9. Богуш Станіслав – 21

8-9. Кернозенко В'ячеслав – 21

10. Ковтун Андрій – 17

Нагадаємо, Динамо після 13-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ п'ятим, маючи у своєму активі 20 очок. Від лідера – СК Дніпро-1 – кияни відстають на 12 пунктів.

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