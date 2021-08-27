Голкіпер Динамо і збірної України Георгій Бущан розповів про терміни свого відновлення і загальний стан здоров'я.

"Ця проблема періодично турбувала мене протягом року. День поболить, на наступний день відпускає. Намагався не звертати увагу. Гострий біль відчув після повернення до Києва після товариської гри з Інтером. Спину вправили і відпустило, але у грі з Інгульцем відчув дискомфорт в попереку.

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Записався на МРТ. Там вже виявили загострення міжхребцевої грижі. Така біда трапляється у кожного 4-5 спортсмена. Зараз потрібно дати паузу, щоб вона трохи заспокоїлася. Нічого страшного, термінова операція не потрібна. На жаль, доведеться пропустити певний період часу. Сподіваюся, з наступного тижня почну працювати в загальній групі. Поки закачую спину.

А щодо збірної України... На жаль, я не тренувався в загальній групі. Не тренуватися десять днів і їхати на другий день грати, думаю, це складно", – сказав Бущан у коментарі Fanday.

Нагадаємо, "синьо-жовті" вже 1 вересня зіграють проти Казахстану в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

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