Бущан: У поєдинку з Лугано на полі не буде байдужих

Ліга чемпіонів — 15:00 12667
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Оригінальні винуватці вильоту Шахтаря знайдені – соцмережі про тріумф Маліновського з Аталантою і фіаско донеччан в ЛЧ
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Степаненко жорстко розкритикував одноклубників з Шахтаря: Дехто отримує жовту картку і не їде на важливу груЛіга чемпіонів — 13:57 12058
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Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІРосія — 12:45 4040
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Динамо U-19 дізналося потенційних суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 11:53 1976
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Шахтар буде несіяним при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи – визначились перші потенційні суперники українцівЛіга Європи — 10:39 9433