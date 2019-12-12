Бущан: У поєдинку з Лугано на полі не буде байдужих

Голкіпер Динамо Георгій Бущан вірить в успіх киян у матчі з Лугано, незважаючи на кадрові проблеми.

"Ми прекрасно все розуміємо. Упевнений, на полі не буде байдужих, і всі ми будемо віддаватися задля перемоги повністю.

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Кадрові проблеми? У нас досить хороший колектив, і я думаю, що ті хлопці, які вийдуть на поле замість відсутніх, допоможуть команді добитися результату", – сказав Бущан в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, у ключовому матчі групового етапу Ліги Європи проти швейцарського клубу не зможуть зіграти Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч та Артем Шабанов. Зустріч відбудеться 12 грудня, початок о 19:55.

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