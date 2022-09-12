Воротар "біло-синіх" Георгій Бущан все ще не знає остаточного діагнозу своєї травми.

Раніше Динамо повідомило, що термін відновлення воротаря збірної України складе приблизно місяць. Це показали результати МРТ. Втім, ситуація ще може змінитися, а термін реабілітації – збільшитися.

Бущан показав неприйстойний жест фанатам Фенербахче – відео

Попередня МРТ показала ушкодження меніска. Під час операції, яка відбудеться в понеділок, 12 вересня, хірурги констатують наявність чи відсутність інших проблем у травмованому коліні гравця. Якщо такі будуть, то Бущан лікуватиметься довше, повідомляє ТаТоТаке.

Там же, в Барселоні, буде прооперований і ще один динамівець – Микола Шапаренко, який порвав хрестоподібну зв'язку. Його операція запланована на четвер.

Нагадаємо, 28-річний воротар пошкодив коліно у програному матчі Ліги Європи проти Фенербахче (1:2). Наставник турецької команди після гри звинувачував Бущана у затяжці часу та симуляції.

Турки пробили дно, брудна гра Фенербахче, тролінг Бущана – підсумки першого матчу Динамо в Лізі Європи