Бущан: У Динамо є хлопець, якого треба виховувати, але там без шансів

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився думкою про одного зі своїх партнерів по команді.

"У нас в команді є тільки один хлопець, якого треба виховувати. Але там без шансів. Це така людина, якій нічого не доведеш і не поясниш. А який сенс руки розпускати? Взагалі немає. Він же робить це не навмисно, а тому, що переживає за команду. З одного боку, його можна зрозуміти, а з іншого – краще не чіпати.

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Намагатися йому допомогти – це без шансів. Грали ми з Ворсклою, під час ауту він пішов накривати Скляра. Навіщо він пішов його накривати? В результаті Скляр залишився один. Він доводить, що пішов страхувати. Йому кажуть, що не треба було цього робити, а він стоїть на своєму. Це було в роздягальні, в перерві", – сказав Бущан Youtube-каналу Sportarena.

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