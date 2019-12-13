Бущан: Цього року Динамо пробило дно

Голкіпер Динамо Георгій Бущан спробував знайти причини вильоту киян з Ліги Європи після нічиєї з Лугано (1:1).

"Повна катастрофа. Якийсь нефарт. Напевно, самі десь не заслужили, щоб фортуна була на нашому боці. До кінця року повне спустошення. Особисто я в такій ситуації перший раз і не хотів би такого нікому побажати. Життя триває, але це не виправдання.

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Бракує реалізації. Всього не вистачає. Везіння. Не знаю. Напевно, не вистачає хороших футболістів. Думаю, що був би нормальний характер, відповідальні матчі на такому рівні так би не проводилися.

В цьому році дно пробили. Сподіваюся, що в наступному все буде якось приємніше.

Чому не гравці не приходять в мікст-зону? Тому що соромно за результат. Соромно перед уболівальниками, перед батьками, журналістами. Хотів би від свого імені і від імені команди вибачитися перед усіма вболівальниками Динамо, тому що такого ще не було і сподіваюся не повториться", – цитує Бущана dynamomania.

Динамо не змогло переграти швейцарську команду і за підсумками групового етапу Ліги Європи фінішувало на третій сходинці.

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