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Бущан: Цього року Динамо пробило дно

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Бущан: Цього року Динамо пробило дно
Георгій Бущан / Фото Футбол 24

Голкіпер Динамо Георгій Бущан спробував знайти причини вильоту киян з Ліги Європи після нічиєї з Лугано (1:1).

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"Повна катастрофа. Якийсь нефарт. Напевно, самі десь не заслужили, щоб фортуна була на нашому боці. До кінця року повне спустошення. Особисто я в такій ситуації перший раз і не хотів би такого нікому побажати. Життя триває, але це не виправдання.

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Бракує реалізації. Всього не вистачає. Везіння. Не знаю. Напевно, не вистачає хороших футболістів. Думаю, що був би нормальний характер, відповідальні матчі на такому рівні так би не проводилися.

В цьому році дно пробили. Сподіваюся, що в наступному все буде якось приємніше.

Чому не гравці не приходять в мікст-зону? Тому що соромно за результат. Соромно перед уболівальниками, перед батьками, журналістами. Хотів би від свого імені і від імені команди вибачитися перед усіма вболівальниками Динамо, тому що такого ще не було і сподіваюся не повториться", – цитує Бущана dynamomania.

Динамо не змогло переграти швейцарську команду і за підсумками групового етапу Ліги Європи фінішувало на третій сходинці.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

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Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
12 грудня
23871
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Лугано Георгій Бущан Георгій Бущан
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